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Видеофакт: в Гродно пожарная каланча превратилась в новогоднюю чудо-елку

16 декабря 2016 06:15
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Новости Беларуси. Две недели до Нового года. В праздничное убранство облачаются города и поселки. Так, в Гродно зажгли самую высокую в областном центре чудо-елку. В импровизированную новогоднюю красавицу превратилась 33-метровая пожарная каланча. 

Чудо-елка относится к старейшему в городе пожарному депо. Сотрудники МЧС ежегодно в день включения иллюминации приглашают ребят из социальных учреждений.

В этот раз юным гостям в игровой форме рассказали о правилах пожарной безопасности. Сюрпризом стало прибытие Деда Мороза и Снегурочки на спецтехнике в сопровождении Морозов-спасателей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дед Мороз:
Сегодня на этом празднике вместе с детьми мы вспомнили правила пожарной безопасности, особенно эта тема актуально в преддверии новогодних праздников. Бенгальские огни, хлопушки – со всем этим нужно обращаться очень аккуратно.

# общество # Новый год

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