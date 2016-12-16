Видеофакт: в Гродно пожарная каланча превратилась в новогоднюю чудо-елку

Новости Беларуси. Две недели до Нового года. В праздничное убранство облачаются города и поселки. Так, в Гродно зажгли самую высокую в областном центре чудо-елку. В импровизированную новогоднюю красавицу превратилась 33-метровая пожарная каланча.

Чудо-елка относится к старейшему в городе пожарному депо. Сотрудники МЧС ежегодно в день включения иллюминации приглашают ребят из социальных учреждений.

В этот раз юным гостям в игровой форме рассказали о правилах пожарной безопасности. Сюрпризом стало прибытие Деда Мороза и Снегурочки на спецтехнике в сопровождении Морозов-спасателей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дед Мороз:

Сегодня на этом празднике вместе с детьми мы вспомнили правила пожарной безопасности, особенно эта тема актуально в преддверии новогодних праздников. Бенгальские огни, хлопушки – со всем этим нужно обращаться очень аккуратно.