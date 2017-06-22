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Видеофакт: В Брестской крепости прошел митинг-реквием в память о начале войны

22 июня 2017 06:49
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Новости Беларуси. 22 июня ровно 76 лет назад немецкие захватчики напали на Брест. Защитники цитадели держали удар несколько дней, но силы оказались неравными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний мирный день и первые часы войны. Тысячи человек в Брестской крепости стали свидетелями начала самого трагического события в истории нашей страны.

Видеофакт: В Брестской крепости прошел митинг-реквием в память о начале войны-1

Сегодня здесь, в Брестской крепости, так же многолюдно, как и тем злосчастным утром. Минута молчания – словно затишье перед бурей. Бурей, которая неожиданно затянулась на долгие 4 года и оставила незаживающую рану в нашей истории. На землю, которую считают как символом героизма, так и братской могилой, пришли тысячи неравнодушных.

Видеофакт: В Брестской крепости прошел митинг-реквием в память о начале войны-4

Николай Сахарчук, участник Великой Отечественной войны:
Возле моего дома война началась. В 4 часа ночи с пушек стреляли. ночи. Все это я помню. Чтобы больше таких вещей не повторялось. Всеми силами, чтобы этого не было. Чтоб мы жили мирно, спокойно.

Вы стрелы и звуки рвущихся бомб убили молчание и этого теплого июньского утра – как напоминание о народном подвиге, у которого нет срока давности.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

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