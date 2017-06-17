Видеофакт: танковый биатлон на Т-72 на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. Второй в истории танковый биатлон в эти минуты проходит на линии Сталина. В соревнованиях принимают участие команды на современных Т-72, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипажи должны показать навыки стрельбы из танковой 125-миллиметровой пушки и пулеметов,

а также преодолеть сложную полосу препятствий: труднопроходимые горки, рвы с водой и давки машин. Зрелище собрало огромное количество зрителей. Кроме танковых состязаний для посетителей работают аттракционы и интерактивные зоны.