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Видеофакт: аист зимует в Минске

30 ноября 2017 11:53
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Новости Беларуси. Белый аист на белом. Судя по всему, эта птица осталась зимовать в мегаполисе. Видео прислали нам зрители. Оно снято на улице Инженерной в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, совсем рядом с ней находится МАЗ и зоопарк. Его история, к слову, начиналась именно с подобной истории, которая произошла более тридцати лет назад. Оставшегося на зимовку в городе аиста приютили заводчане. Птица была первым обитателем зоосада, который со временем перерос в зоопарк.

# общество # Птицы Беларуси

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