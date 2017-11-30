Видеофакт: аист зимует в Минске

Новости Беларуси. Белый аист на белом. Судя по всему, эта птица осталась зимовать в мегаполисе. Видео прислали нам зрители. Оно снято на улице Инженерной в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, совсем рядом с ней находится МАЗ и зоопарк. Его история, к слову, начиналась именно с подобной истории, которая произошла более тридцати лет назад. Оставшегося на зимовку в городе аиста приютили заводчане. Птица была первым обитателем зоосада, который со временем перерос в зоопарк.