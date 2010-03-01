Видео. Закрытие Олимпиады-2010 в Ванкувере

Феерическое шоу, и по совместительству работа над ошибками, оказались финальной точкой соревнований представителей 82 стран.

В самом начале представления канадский комик Ив Дажене «починил» ту самую опору, что заела на церемонии открытия. Затем канадская спортсменка Катриона Доан зажгла над ней огонь и всё-таки выполнила возложенную на нее шестнадцать дней назад миссию. После, начиная официальную часть, тысяча молодых актеров и 60 тысяч зрителей на трибунах исполнили композицию «О, Канада!»...

Впрочем, песен и танцев на нынешней церемонии вообще было много. В презентации игр-2014 в Сочи участвовал Московский камерный хор. Пели кумир старшего поколения Нил Янг, культовая исполнительница 90-х Аланис Мориссет и молодая звезда Аврил Лавин.

Вот только в финале зрители шоу не скрывали слез — прощаться с зимним праздником на целых четыре года не хотелось.