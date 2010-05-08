Видео. В этом здании был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии

Акт о безоговорочной капитуляции был подписан в 22 часа 43 минуты по среднеевропейскому времени. В Москве и Минске уже было за полночь, то есть наступили следующие сутки. Именно поэтому у нас Великую победу празднуют 9 мая.

Именно в этом неприметном здании на восточной окраине Берлина и был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Место выбрали неслучайно. В начале мая 45-ого здесь находился штаб пятой ударной армии, которая штурмом захватила правительственные кварталы. В том числе и здание имперской канцелярии, где находилась ставка Гитлера.

По прошествии двух десятилетий в здании, где официально закончилась Вторая Мировая, основали Музей истории Великой Отечественной войны. В стенах музея сохранился и зал с оригинальными флагами, люстрами, столами, стульями, графинами. Когда находишься здесь, каждую секунду ощущаешь бремя истории. Дух войны здесь живёт до сих пор. Но главная цель музея — сохранить память о войне для будущих поколений и рассказать о тех, кто победил фашистскую Германию.

В решающем сражении за взятие Берлина погибло более трёхсот пятидесяти двух тысяч советских солдат и офицеров.

Йорг Морре, директор музея Берлин-Карлсхорст:

После вывода контингента советских войск музей закрыли, но не надолго. В 94-м он снова распахнул свои двери. Причем теперь помощь нам оказывают не только местные власти, но и бывшие советские республики. Большую поддержку мы получаем и от Беларуси.

Сразу после подписания капитуляции немецкая делегация во главе с фельдмаршалом Кейтелем покинула зал. Маршал Жуков распорядился накрыть столы. Как он потом писал в своих мемуарах, Победу праздновали до утра.

Сам акт подписания длился всего несколько минут. Но эти минуты поставили точку в этой долгой и кровопролитной войне.

Александр Соркин, Николай Малышев, Телекомпания СТВ, Берлин — Карлсхорст, Германия.