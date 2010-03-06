Видео. «Снежный снайпер» в Минске

Финал самого массового турнира среди детей и подростков по биатлону на призы Президентского спортивного клуба прошел в Минске.

Эти соревнования проходят уже в четвертый раз. За это время в них участвовали почти 800 тысяч юных биатлонистов со всех уголков Беларуси. Судейская команда отметила, что популярность «Снежного снайпера» с каждым годом растет.

За победу сражались 200 тысяч юных любителей спорта. Сегодня награды юным спортсменам вручали звезды белорусского биатлона. Профессионалы дают высокую оценку мастерству юных, а некоторым пророчат серьезное спортивное будущее.

Максим не скрывает напряжения перед лыжной гонкой. Ведь у него есть все шансы стать золотым призёром «Снежного снайпера».

Максим Кисляк, учащийся СШ №1 г. Новогрудка:

Не знаю, как получилось, но я выбил сто из ста.

У Вероники уже есть бронза «Снежного снайпера-2009». В первый раз она встала на лыжи в отборочном туре в сельской школе. И вот уже два года девочка мечтает о большом спорте.

Вероника Гринь, ученица СШ № 1 д. Тихиничи (Гомельская область):

Каждый день делаю зарядку, в футбол играю…

За путевку в финал на протяжении нескольких месяцев боролись команды из всех уголков Беларуси. Это почти 200 тысяч учащихся. Сегодня лучшие из лучших заняли свои призовые места. Но и те, кто не стал лидером соревнований, наверняка запомнят этот день надолго.

Эрнест Еременко, судья соревнований «Снежный снайпер».

Это очень большое событие, потому что дети приехали, в основном, из районных и сельских центров. Есть и областные команды. Выступать этим детям на такой лыже — это очень большой стимул для них.

Людмила Ананько, чемпионка мира по биатлону:

У них такой азарт в глазах! Конечно, если, к примеру, ребята выбивают в стрельбе 100 из 100 очков, то все серьезно. А этот азарт в их глазах он просто вызывает у меня восхищение.

Победителей личного и командного зачетов наградили медалями и дипломами. Памятные призы получили все участники финала.

Как считают звезды белорусского биатлона, «Снежный снайпер» — один из самых масштабных и успешных проектов Президентского спортивного клуба.

Елена Климова, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.