Видео. Самолет ТУ-134 перевозят по проспекту Победителей в Минске

Лайнер перевозили из Авиаремонтного завода в музей авиации ДОСААФ в Боровой.

При летном расстоянии в минуты, доставка крупногабаритного груза по земле заняла часы.

Самолет ТУ-134 сегодня впервые сам стал пассажиром. 27-тонную железную птицу погрузили на четыре огромных тягача. Ровно в полночь из авиаремонтного завода, который находится на улице Аэродромной, автофургоны без крыши с шиком проехали по проспекту Независимости к музею авиации в Боровой.

К выходу на большую дорогу готовились весь день. Фюзеляж самолета разделили на части и погрузили на автофургоны. Тяжеловесный кортеж из четырех тягачей дефилировал по проспекту полтора часа. В авиаклубе на Боровой «Туполев» стал 27-м экспонатом, которому оформили ПМЖ.

Александр Проскуряков, главный инженер Минского авиаремонтного завода:

Этот самолет пришел к нам на ремонт в свое время. После того как был отремонтирован, Советский Союз распался, и заказчик от этого самолета отказался. Деньги он не заплатил, и самолет остался у нас.

Невоздушное путешествие 35-летней железной птицы со сложенными крыльями продумывали несколько месяцев. Замеряли градусы поворотов и высоту троллейбусных линий. По проспекту организованную колонну с 30 метровым судном на борту провожали не только спецслужбы, но и любопытные граждане на своих машинах.

Олег Шарко, начальник отдела специальных проектов «Белдортяжтранс»:

Мы проверили три маршрута и выбрали самый оптимальный. При перевозке лайнера слаженно сработали и сотрудники ГАИ, и троллейбусники, и Мингорсвет.

В музее воздушное судно будет не только визуальным экспонатом. Железная птица будет выполнять функцию кинозала. Сидя в пассажирских креслах, посетители смогут посмотреть фильмы об истории авиации. Также они смогут попробовать настроить в самолете радиокомпас, запустить двигатель или применить наземное катапультирование.

Николай Мочанский, начальник Центрального аэроклуба ДОСААФ:

Бывшим летчикам приятно придти в аэроклуб и вспомнить зрелые годы.

Планируется, что первых посетителей самый знаменитый советский самолет примет 1 июля — после покраски и косметического ремонта.

Тем временем в Минске готовятся к еще одному транспортному рекорду. На «Линию Сталина» тягачи доставят несколько паровозов времен Великой Отечественной войны.

Алина Змачинская, Александр Миранович, телекомпания СТВ.