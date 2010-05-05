Видео. Репетиция эпизодов праздничного парада в Минске

На военную технику природа сразу пошла дождевым фронтом. Но легендарные авто все сорок километров до Минска проехали, ни одним колесом не подмочив репутацию.
Александр Метла, директор благотворительного фонда «Память Афгана»:
– Если учесть, что они прошли тяжелые дороги войны – ехали по полям, лесам. Погода военная, тактическая, благоприятствует к продвижению к намеченной цели.
Эти машины пережили две встречные дороги жизни. На них объезжали мины, из них после долгой разлуки бежали навстречу дорогим и близким. За ними не заржавело и в мирное время.
Сегодня им предстояло выдержать еще одну атаку – режиссера. Командующий репетицией под проливным дождем сантиметр в сантиметр выстраивает свой многоколесный полк. Для каждого авто – строго своя разметка.
Пока новоявленные партизаны вполголоса спрашивали, не найдется ли плащ-палатки, помощник режиссера высчитывала время, за которое техника переедет запланированный отрезок. На прогоне получилось почти как на войне – только бой шел не на жизнь, а за секунды.
К финалу дефиле военной техники, дождь хоть и закончился, но участники театрализованного шествия все равно передавали, будто не условные кирпичи, а зонтики. Пока не совсем понятные движения руками – по режиссерской задумке символизируют стройку и возрождение в мирное время. Но воевать этим ребятам, в ближайшие дни, возможно, еще придется. К счастью, только с погодой.
Ольга Бакланова, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.