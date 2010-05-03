Видео. Новый минский микрорайон «Лебяжий» с элементами китайской архитектуры 

Александр Доменикан, заместитель главы администрации Центрального района Минска:
Эта начальная точка: мы пойдем вокруг поселка Ржевца и застроим 212 гектаров территории.
В мае заложим вот этот дом (показывает на карте, см. видео - ctv.by.), в мае-июне будут строиться вот эти дома.
Свой вклад в 600 миллионов долларов в красоты «Лебяжьего» готовы внести и китайские инвесторы.
Лян Джун, представитель строительной компании (Китай):
Для укрепления дружбы между Беларусью и Китаем мы хотим построить здесь самый красивый район.
Кровли с загнутыми вверх углами, уютные дворики отразят национальный и исторический стиль китайской архитектуры. Но для столичной власти важно, чтобы зарубежные партнеры все сделали в срок.
Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Минского городского исполнительного комитета:
С какого числа мы начинаем?
Лян Джун:
С середины июня.
Ольга Юруть, Сергей Капустин, телекомпания СТВ