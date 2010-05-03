Видео. Новый минский микрорайон «Лебяжий» с элементами китайской архитектуры 

В современных монолитно-каркасных высотках свое счастье в квадрате найдут несколько десятков тысяч минчан. Буквально через 4 года здесь будут жить 26 тысяч человек. Участки под индивидуальную застройку получат в элитном районе многодетные семьи. Архитекторы запроектировали аквапарк, аптеки, магазины.

Александр Доменикан, заместитель главы администрации Центрального района Минска:

Эта начальная точка: мы пойдем вокруг поселка Ржевца и застроим 212 гектаров территории.

В мае заложим вот этот дом (показывает на карте, см. видео - ctv.by.), в мае-июне будут строиться вот эти дома.

Свой вклад в 600 миллионов долларов в красоты «Лебяжьего» готовы внести и китайские инвесторы.

Лян Джун, представитель строительной компании (Китай):

Для укрепления дружбы между Беларусью и Китаем мы хотим построить здесь самый красивый район.

Кровли с загнутыми вверх углами, уютные дворики отразят национальный и исторический стиль китайской архитектуры. Но для столичной власти важно, чтобы зарубежные партнеры все сделали в срок.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Минского городского исполнительного комитета:

С какого числа мы начинаем?

Лян Джун:

С середины июня.

Ольга Юруть, Сергей Капустин, телекомпания СТВ