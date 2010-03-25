Видео. Чем минчанам запомнилось 24 марта

В финал состязания вышли шесть учителей из 34, участвовавших в городском турнире.
Здесь ребята не только отдыхают, но и учатся. Тренинги и семинары для самых одаренных и активных проводят ведущие специалисты.
На проспекте Победителей началась подготовка к строительству нового здания музея истории Великой Отечественной войны.
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