Видео. Чем минчанам запомнилось 24 марта

Спецзаезд для участников проекта «Минская смена: Лидер-2010» организован в лагере «Лидер» в поселке Ждановичи

Здесь ребята не только отдыхают, но и учатся. Тренинги и семинары для самых одаренных и активных проводят ведущие специалисты.