Видео. Александр Лукашенко вручает генеральские погоны в президентской Резиденции

Как отметил глава государства, год Качества должен стать годом достижения новых качественных параметров и в развитии Вооруженных Сил.

В год 65-летия великой Победы особого внимания заслуживают ветераны фронта и тыла, партизаны и подпольщики. Каждый из них должен быть окружен всемерной заботой.

По мнению Президента, офицерский состав системы обеспечения безопасности государства – важнейшая часть интеллектуального, профессионального и культурного потенциала страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Даже в условиях мирового финансово-экономического кризиса Беларусь убедительно доказала способность противодействовать разносторонним вызовам современности. На протяжении ряда лет наша страна олицетворяет собой пример политической и социальной стабильности. И в этом немалая заслуга силовых структур. В нашем государстве поставлен надёжный заслон любым проявлениям экстремизма и антиконституционных действий. Обеспечено поддержание необходимого уровня боевой готовности войск, высокого морального духа военнослужащих.

Глава Государства лично вручил генеральские погоны. Высшие офицерские звания присвоены девяти офицерам. Так, генерал-лейтенанта получил министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев.

Звание генерал-майора присвоены полковникам Вячеславу Шумилову, Игорю Бахматову, Петру Галезнику, Алексею Захарову, Ивану Тертелю и Анатолию Лаппо, а также полковнику милиции Александру Найденко и полковнику юстиции Александру Дранице.