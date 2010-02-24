Видео. Александр Лукашенко возложил венок к монументу на Площади Победы в Минске

23 февраля по праву считается всенародным праздником, днем памяти мужества и героизма всех поколений защитников, которые отстояли свободу и независимость. Памятные мероприятия прошли по всей стране.

По традиции в День защитников Отечества Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу на площади Победы в Минске.

Память погибших в Великой Отечественной войне воинов почтили высшие должностные лица страны, руководство Минска, депутаты, представители иностранных дипмиссий. Венки к подножию обелиска легли от представителей православной и католической церквей, а также ветеранских организаций.

Президент Александр Лукашенко и все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

После исполнения Государственного гимна церемонию продолжил торжественный марш сводной роты почетного караула.

В числе почетных гостей нынешней церемонии — представители делегаций из России, Польши, Китая, Латвии, Израиля, военные атташе посольств других государств, аккредитованных при Министерстве обороны Беларуси. Президент поздравил иностранных гостей с праздником и поблагодарил за приезд.

Евгений Микульчик, Председатель республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:

Белорусская армия хорошо вооружена, мобильна, обеспечена, обучена. Ее уважает белорусский народ. Но самое главное, что у нашей армии высокий моральный дух.