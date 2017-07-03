«Вид открывается шикарный!» В Бресте открыли новое колесо обозрения

Новости Беларуси. Масштабно и ярко отмечает Беларусь День Независимости. Так, Брест празднует на высоте 40 метров. Новое колесо обозрения смонтировали специально к празднику – буквально за несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одновременно наслаждаться видами города над Бугом могут 95 человек. Вечером колесо обозрения будет работать с яркой подсветкой.