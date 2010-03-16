Вице-президент Конфедерации итальянских кондитеров: Сладости можно сделать и из картофеля

Итальянские сладости для белорусской радости. Более сотни наших кондитеров взяли мастер-класс у иностранных коллег.

Итальянцы приготовили десяток блюд из белорусских ингредиентов. Сегодня белорусские мастера записывали, фотографировали и дегустировали, чтобы уже завтра представить новинку на полках своих магазинов.

Она с детства «таяла» при виде шоколада. Поэтому сладкую жизнь Жанна Юльяновна выбрала неслучайно. Четыре года пекла, теперь дегустирует десерты всего Мостовского района. Сама подбирает ингредиенты, и сама не еще прочь поучаствует в калорийном процессе.

Сейчас под ее руководством вкусно творят 11 мастеров. Два из них – лучшие кондитеры страны по пирожным из крема. В этом году предприятие перешло на итальянское оборудование, поэтому такой масстер-класс для нее – жизненная необходимость. Но даже здесь, среди иностранных слабостей, она забыла о диете и все-таки отыскала знакомый вкус.

Жанна Екимова, заместитель директора по общественному питанию Мостовского райпотребобщества (Гродненская область):

– Практически все похожи на наши белорусские. Вот бисквит, просто добавлена апельсиновая цедра и сливки. Здесь больше похоже на кулич. Печенье тоже похожи на белорусские. Своеобразные, но что-то есть похожее и на наши.

Похожи, потому что в итальянских десертах основа – белорусская. Зато иностранные – стиль и качество. Только здесь пирожное из йогурта низкокалорийное, а десерт капуччино – традиционно в чашке. Поэтому авторские рецепты самых простых и недорогих сладостей для радости, законодатели «вкуса» раскрывают легко. Равно как и делятся собственными мечтами.

Ренато Кучинотта, посол в восточной Европе Конфедерации итальянских кондитеров:

– 70% всех ингредиентов, которые были использованы, белорусские. Это – молоко, яйца и масло сливочное. Раскрою вам тайну, у меня есть маленькая мечта: увидеть Беларусь, как самого большого производителя сладостей в Восточной Европе.

На первый взгляд – это двойник белорусской Пасхи. Но на самом деле общее у них только название. Это тесто особенное. Его готовят 48 часов. Поэтому такой пирог, говорят, остается съедобным до пяти месяцев. Что не удивительно, ведь в Италии куличи едят как на Рождество, так и на Пасху.

Паоло Кариди – один из самых известных кондитеров в Италии. Он готовит национальные команды к мировым соревнованиям и двадцать лет преподает шоколадное мастерство. Сюда он приехал с одной целью: обучить белорусов технологии приготовления своих блюд. Чтобы в будущем Беларусь смогла избежать импорта готовых итальянских сладостей, а также расширить ассортимент и повысить конкурентоспособность.

Паоло Кариди, вице-президент Конфедерации итальянских кондитеров:

– Эти сладости были выбраны с учетом вкусов белорусов, дешевые ингредиенты, и легкие в приготовлении. Я знаю, что у вас есть национальное блюдо – картофель. Сладости можно сделать и из него. Недавно в Италии мы с коллегами это попробовали и у нас получилось. Поэтому я уверен, что если белорусы будут с нами сотрудничать, то уже через несколько месяцев мы представим новые рецепты.

Более сотни наших кондитеров сегодня записывали, фотографировали и дегустировали, чтобы уже завтра представить новинку на полках своих магазинов. А в Мостовском районе, к примеру, покупателей собираются заключить покупателей в белорусско-итальянские объятья, именно так переводится печенье абраччио. Его там начнут продавать уже на этой неделе.

Екатерина Расолько, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.