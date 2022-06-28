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Вице-губернатор Санкт-Петербурга возложил венок к обелиску на площади Победы

28 июня 2022 07:43
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Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать делегации из России для участия в Форуме регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем направиться в Гродно, который станет переговорной площадкой для укрепления экономических и социокультурных связей, у многих гостей первым в маршруте значится Минск.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга возложил венок к обелиску на площади Победы-1

Утром делегация из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором города возложила венок к обелиску на площади Победы. Цветы также легли к Вечному огню и к мемориальной плите «Ленинград». Это один из знаковых постаментов в пантеоне, где хранятся капсулы с землей из городов-героев. В программе нахождения питерской делегации на белорусской земле не только мероприятия, отражающие историческую основу единения наших городов, стран и народов. Бизнес-интересы также в приоритете.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга возложил венок к обелиску на площади Победы-4

Известно, что еще накануне гости встретились с руководством Министерства здравоохранения. Обсуждалось сотрудничество в фармацевтической и медицинской промышленности. В условиях санкционного давления предпринимаются дополнительные шаги для стабильности работы систем здравоохранения Беларуси и России.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Эргашев # Фотофакт

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