Вьетнамская свинка по кличке Ляля стала символом Нового года в Гродненском зоопарке

Новости Беларуси. Символ наступающего Нового года по традиции выбрали в Гродненском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из десятка хрюкающих претендентов представлять 2019 выпала честь вьетнамской вислобрюхой свинке по кличке Ляля.

Работников зоопарка Ляля покорила своим дружелюбным характером. Она смышленая и даже умеет по команде давать лапу – в ее случае – копыто. В качестве лакомства предпочитает белый хлеб и очень любит, когда ее гладят.

К бою курантов Ляля отметит полгода с момента рождения и получит любимое блюдо – свежую рыбу. А пока она вызывает искренний восторг у жителей Гродно и туристов – на уличной экспозиции ей холодно, поэтому гостей принимает в своем теплом вольере.