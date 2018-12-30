Вьетнамская свинка по кличке Ляля стала символом Нового года в Гродненском зоопарке
Новости Беларуси. Символ наступающего Нового года по традиции выбрали в Гродненском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из десятка хрюкающих претендентов представлять 2019 выпала честь вьетнамской вислобрюхой свинке по кличке Ляля.
Работников зоопарка Ляля покорила своим дружелюбным характером. Она смышленая и даже умеет по команде давать лапу – в ее случае – копыто. В качестве лакомства предпочитает белый хлеб и очень любит, когда ее гладят.
К бою курантов Ляля отметит полгода с момента рождения и получит любимое блюдо – свежую рыбу. А пока она вызывает искренний восторг у жителей Гродно и туристов – на уличной экспозиции ей холодно, поэтому гостей принимает в своем теплом вольере.
Анна Краснова, турист (Россия):
Наступает 2019 год, год Свиньи. Мы приехали в Беларусь к бабушке, отмечать Новый год будем тут.
Если погладить свинку, то будет хороший год.
Звездный час для Ляли уже наступил – она главный участник всех новогодних представлений в зоопарке. А сразу после праздников свинку выдадут замуж – в соседнем вольере подрастает жених.