«Ветки могли просто пробить окно, а мы с ребёнком находились одни дома». Последствия циклона «Ларс»

Новости Беларуси. На западе Беларуси продолжают устранять последствия циклона «Ларс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой слой мокрого снега и сосульки на крышах зданий несут угрозу как самой кровле, так и пешеходам, припаркованным автомобилям. В наиболее опасных местах работают автовышки, снег с кровли счищают лопатами.

В коммунальные службы Гродно также поступают сообщения об упавших деревьях. Так, в одном из дворов береза рухнула прямо на жилой дом, едва не повредив оконные стекла. На месте развернулась настоящая спасательная операция с участием коммунальщиков и ГАИ, ведь припаркованные автомобили мешали проезду спецтехники, надо было найти владельцев. В итоге дерево оперативно спилили, никто не пострадал.

Светлана Гостило, жительница Гродно:

Ветки могли просто пробить окно, а мы с ребенком находились одни дома. Служба очень оперативно сработала. Молодцы работники как ЖЭСа, так и других служб. Откликнулись, поддержали, были постоянно на связи, то есть даже в Viber я делала фотографии службам и высылала, показывала.

Юрий Наманкевич, начальник ЖЭС №2 Ленинского района Гродно:

Работаем мы в оперативном режиме. Накануне, когда были большие морозы, мы работали сутками, по 12 часов. Постоянно обходим дома, смотрим балконы. Вчера вот тоже была ситуация: самодельный балкон не выдерживал снег (козырьки люди часто на пятых этажах сами устраивают). У нас всегда в ЖЭСе находится несколько дежурных лопат, и в этом году приятно, когда люди сами заходят и просят: «Дайте мне, пожалуйста, лопату, я расчищу свое место возле машины и передам соседу».