«Ветеринария спасает человечество». Как заветы академика Павлова воплощают в Вилейском районе

Новости Беларуси. В Вилейском районе в 2021 году приступили к своим обязанностям полторы сотни молодых специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них более 50 направлены в сельское хозяйство. Все они уже освоились на рабочих местах. Их обеспечили жильем и достойной зарплатой. А в помощь – опытные коллеги.

Валерии Занько – 23. Она родом из Сморгони. Приехала в Вилейский район по распределению на должность главного ветврача. Под контролем специалиста более 4 000 коров. Ответственность большая, но, кажется, молодому специалисту все по плечу. Не пугает даже рабочий день с 6:00.

Валерия Занько, главный ветеринарный врач сельхозпредприятия «Новая Любания»:

В список моих обязанностей входит ежедневный осмотр поголовья, начиная от маленьких телят и заканчивая быками на откорме, коровами в сухостое. Я слежу за их здоровьем. Обязательным перечнем моих занятий является вакцинация постоянная. Мы составляем списки, обязательно каждая голова, теленок, корова идут под отчет на вакцинацию.