Ветеранам ВОВ - бесплатная доставка продуктов питания

Предприятия торговли Гомеля будут бесплатно доставлять продукты питания ветеранам Великой Отечественной. Такую услугу в городе оказывают традиционно накануне Нового года.С 27 по 31 декабря в девяти предприятиях торговли областного центра будет организовано обслуживание горожан, которые относятся к льготным категориям. Для них предусмотрены скидки и снижение торговых надбавок на ряд товаров. В частности, речь идет о 12 наименованиях продуктов питания. Ветеранам Великой Отечественной войны, которые обслуживаются в этих предприятиях торговли, достаточно будет сделать телефонную заявку.