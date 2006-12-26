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Ветеранам ВОВ - бесплатная доставка продуктов питания

26 декабря 2006 15:31
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Предприятия торговли Гомеля будут бесплатно доставлять продукты питания ветеранам Великой Отечественной. Такую услугу в городе оказывают традиционно накануне Нового года.С 27 по 31 декабря в девяти предприятиях торговли областного центра будет организовано обслуживание горожан, которые относятся к льготным категориям. Для них предусмотрены скидки и снижение торговых надбавок на ряд товаров. В частности, речь идет о 12 наименованиях продуктов питания. Ветеранам Великой Отечественной войны, которые обслуживаются в этих предприятиях торговли, достаточно будет сделать телефонную заявку.
# общество

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