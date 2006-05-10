Ветеранам войны повысят пенсии

К трудовой пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, назначаемой в зависимости от продолжительности трудового стажа и величины заработка перед выходом на пенсию, установлены повышения.Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, Героям Советского Союза, награжденным орденом Славы трех степеней, повышение составляет 500% минимальной пенсии по возрасту, инвалидам войны первой и второй групп - 400%, инвалидам войны третьей группы и другим участникам войны - 250%. С учетом этого размеры пенсий у ветеранов Великой Отечественной войны выше, чем у других категорий пенсионеров.

Пенсии увеличиваются в связи с ростом средней заработной платы рабочих и служащих в республике.