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Ветеранам войны повысят пенсии

10 мая 2006 12:30
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К трудовой пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, назначаемой в зависимости от продолжительности трудового стажа и величины заработка перед выходом на пенсию, установлены повышения.Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, Героям Советского Союза, награжденным орденом Славы трех степеней, повышение составляет 500% минимальной пенсии по возрасту, инвалидам войны первой и второй групп - 400%, инвалидам войны третьей группы и другим участникам войны - 250%.  С учетом этого размеры пенсий у ветеранов Великой Отечественной войны выше, чем у других категорий пенсионеров.
Пенсии увеличиваются в связи с ростом средней заработной платы рабочих и служащих в республике.
# общество

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