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Ветеран войны: труд не влияет на старость, я сколько трудился и, видите, дожил до 103 лет

01 октября 2021 22:37
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Новости Беларуси. Международный день пожилых людей отметили в Минской области. Люди золотого возраста принимали поздравления и подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Ветеран войны: труд не влияет на старость, я сколько трудился и, видите, дожил до 103 лет-1

Теплые слова прозвучали и для жителя Вилейского района Семена Шубертия. Ему исполнилось 103 года. Всю жизнь он посвятил медицине: в военные годы работал фельдшером. После – до 82 лет – в местном ФАПе. Ветерана Великой Отечественной войны навестила министр труда и социальной защиты Беларуси. Ирина Костевич поздравила Семена Иосифовича с датой, вручила подарки и сувениры для всей семьи.  

Ветеран войны: труд не влияет на старость, я сколько трудился и, видите, дожил до 103 лет-4

Семен Шубертий, ветеран Великой Отечественной войны:
Я конечно рад, что я живу, потому что семья и теперь нуждается в помощи. Я помогаю. Я обеспечен, знаете, получаю. И пенсия хорошая. Всякий год и все, так что мне приходится помогать. Труд не влияет на старость. Я сколько трудился, и у меня в жизни было все, и видите, дожил до 103 года.  

Ветеран войны: труд не влияет на старость, я сколько трудился и, видите, дожил до 103 лет-7

Министр труда и соцзащиты также посетила территориальный центр социального обслуживания населения, где познакомилась с работой учреждения и пообщалась с представителями Совета пожилых граждан Вилейского района.  

# Пенсионеры # общество # Семен Шубертий # Ирина Костевич # Фотофакт

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