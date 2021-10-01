Ветеран войны: труд не влияет на старость, я сколько трудился и, видите, дожил до 103 лет

Теплые слова прозвучали и для жителя Вилейского района Семена Шубертия. Ему исполнилось 103 года. Всю жизнь он посвятил медицине: в военные годы работал фельдшером. После – до 82 лет – в местном ФАПе. Ветерана Великой Отечественной войны навестила министр труда и социальной защиты Беларуси. Ирина Костевич поздравила Семена Иосифовича с датой, вручила подарки и сувениры для всей семьи.

Семен Шубертий, ветеран Великой Отечественной войны:

Я конечно рад, что я живу, потому что семья и теперь нуждается в помощи. Я помогаю. Я обеспечен, знаете, получаю. И пенсия хорошая. Всякий год и все, так что мне приходится помогать. Труд не влияет на старость. Я сколько трудился, и у меня в жизни было все, и видите, дожил до 103 года.