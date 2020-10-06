Ветеран-пограничник высказал своё мнение на акции протеста. После этого с ним встретился председатель Госпогранкомитета

Новости Беларуси. В благодарность за службу и гражданскую позицию. С ветераном погранвойск Владимиром Лытиным встретился председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У этой встречи есть предыстория. Ветеран не совсем удачно пообщался с участниками очередного марша, высказав им свои взгляды на то, что происходит в стране и рассказал, что в его понимании значит «любить Родину». В итоге взгляды у сторон разошлись.

– Ты старая женщина, тебя советская власть воспитала, дала образование, дала пенсию, а ты еще выступаешь. Я начальник заставы был! – Да-да-да… Начальник ты...

Уже после того, как видео попало в сеть, пограничники отыскали своего героя и организовали встречу с руководителем погранведомства. Анатолий Лаппо поблагодарил Владимира Илларионовича за его активную жизненную позицию и вручил на память о встрече сувениры и пограничную форму. Во время беседы Владимир Лытин поделился воспоминаниями о службе на границе.