Ветеран-пограничник высказал своё мнение на акции протеста. После этого с ним встретился председатель Госпогранкомитета

Новости Беларуси. В благодарность за службу и гражданскую позицию. С ветераном погранвойск Владимиром Лытиным встретился председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В благодарность за службу и гражданскую позицию. С ветераном погранвойск Владимиром Лытиным встретился председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У этой встречи есть предыстория.
Ветеран не совсем удачно пообщался с участниками очередного марша, высказав им свои взгляды на то, что происходит в стране и рассказал, что в его понимании значит «любить Родину». В итоге взгляды у сторон разошлись.
– Ты старая женщина, тебя советская власть воспитала, дала образование, дала пенсию, а ты еще выступаешь. Я начальник заставы был!
– Да-да-да… Начальник ты...
Уже после того, как видео попало в сеть, пограничники отыскали своего героя и организовали встречу с руководителем погранведомства. Анатолий Лаппо поблагодарил Владимира Илларионовича за его активную жизненную позицию и вручил на память о встрече сувениры и пограничную форму. Во время беседы Владимир Лытин поделился воспоминаниями о службе на границе.
Владимир Лытин, ветеран пограничных войск:
Я благодарен им. И я уверен, что они будут нести знамя наше, пограничных войск, как мы, ветераны, несли в свое время.