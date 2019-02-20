Весну встречать ещё рано. К выходным в Беларуси похолодает до -13°C

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси похолодает. Температура опустится до -13°C.

По информации Белгидромета, 21 февраля – в четверг – ночью прогнозируется от 0 до -6°C, по юго-западу до +2°C.

Днем в Беларуси ожидается -4°C по северо-востоку до +4°C по юго-западу.

Ночью и утром на большей части страны, днем в отдельных районах – кратковременный снег. Днем по крайнему юго-западу осадки (мокрый снег и дождь), слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ночью местами по стране усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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В пятницу – 22 февраля – ночью температура составит от -3°C до -10°C, при прояснениях столбик термометра опустится до -11°C … -13°C.

Днем ожидается от -6°C до +1°C. Преимущественно без осадков

Ночью по югу страны будут кратковременные осадки (мокрый снег и снег), на отдельных участках дорог гололедица.

В субботу – 23 февраля – в ночные часы прогнозируется от -4°C до -11°C, по востоку при прояснениях от -12°C до -15°C.

Днем температура составит от -5°C по востоку до +4°C по юго-западу.

Преимущественно без осадков

Днем по северу Беларуси кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица.

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