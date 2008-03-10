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Весна вступает в свои права

10 марта 2008 08:41
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Днем ожидается до 10 тепла, а завтра до 12. В пригородах Минска уже "оживают" деревья. Первой чувствует тепло верба. Быстро оттаивают и стволы деревьев. В лесхозах Беларуси начали заготавливать березовый сок. В садах республики отмечается раннее формирование плодовых почек, набухли они уже  у черной смородины и крыжовника.

А у жимолости идет очередное цветение. Первое было в декабре, второе - в феврале. По словам ученых, в нынешнем году ожидается хороший урожай клубники, а также лесной черники и голубики.
# общество

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