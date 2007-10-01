Весна в начале октября

В Витебске зацвели шиповник, вишня, черешня и яблони. Красивые крупные цветы появились на кустарниках во многих дворах частного сектора и даже в центре города. На личных подворьях повторно зацвели черешня и вишня, кое-где даже летняя клубника. Как отмечают специалисты, такое цветение плодовых и декоративных кустарников - не такое уж и редкое явление. Оно может быть вызвано двумя причинами: поздним распусканием прошлогодних цветочных почек, которые "спали" в текущем году из-за холодной весны, или завязыванием новых почек, которые распустились под воздействием аномального осеннего потепления.