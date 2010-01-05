Весна в этом году придет рано

Таять снег на юге страны может начать уже в феврале, а потому вероятны и большие паводки, о чем говорит рекордное количество снега.

А вот январь-2010 тоже претендует на статус незаурядного. Этот месяц может стать самым капризным за всю историю метеонаблюдений. Температура будет колебаться от нуля до -25 градусов.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Январь будет бросать то в жар, то в холод. Похолодание будет недолгим, в конце второй декады власть возьмут циклоны, и к нам снова будет поступать теплый воздух, а 25-26 января вновь похолодает.

Уже завтра Беларусь заметет снегом. Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение. Нелетную погоду усугубит мороз и сильный ветер. Правда, послезавтра, к Православному Рождеству — потеплеет. Южный циклон с Балкан в подарок принесет теплую погоду — с температурой местами выше нуля.