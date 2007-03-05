Весна - пора распределения

По данным Министерства образования республики, первое рабочее место получат около 20 тысяч молодых специалистов.

"Не доехать" до места первой работы в этом году уже не получится. В противном случае выпускнику вуза придется возмещать средства, затраченные государством на его учебу. Впрочем, желающих начать карьеру в глубинке среди молодежи уже немало.

:Пятикурсник педагогического университета Александр Латушко мог бы остаться работать в вузе. Но ему - отличнику - хотелось бы вернуться в родной Червень. Преподавать физику в сельской школе настроена и его однокурсница Анна Коваленко. "Мне очень нравится жить в деревне. Хотя теперешняя молодежь хочет жить в больших городах. Но я выросла в деревне и хочу там работать", - сказала студентка Белорусского государственного педагогического университета

Анна Коваленко.

Начинать карьеру в столице, конечно, престижно. Сегодня в БГПУ рассматривают пожелания студентов о трудоустройстве, само же распределение пройдет в апреле. Оно коснется более тысячи двухсот студентов. В Минске пока требуются чуть более 140 учителей, а всего заявок от работодателей - около 900. Но и из столицы, и из регионов они еще будут поступать, говорят в вузе. А "уклонисты" от распределения с это года понесут ответственность, по мнению специалистов, справедливую.

Учителя физики, математики и информатики - наиболее востребованы в школах республики. На выпускников физфака уже поступило более ста заявок из Минской области. Это больше, чем самих пятикурсников.

Специализированная в Уздах приглашает на работу двух специалистов. Молодому специалисту здесь предоставят и общежитие, и питание по низкой цене, сообщил декан физического факультета Белорусского государственного педагогического университета Игорь Ташлыков.

Более трети молодых физиков обычно остаются в столице. А общий вывод у специалистов таков: неважно, где делать карьеру первые два года. Важно - найти себя в профессии.