Весна идёт. Весне - дорогу!

Последние февральские дни порадуют оттепелью. Днем - до +2. Уже завтра на территорию страны будет поступать влажный, более теплый воздух с Западной Европы. Ночью на большей части территории страны, а днем в Витебской и Могилевской областях, а также на северо-востоке Минской области ожидается мокрый снег, местами с метелями. Температура воздуха ночью - от 0 на западе страны до -9 градусов на востоке, днем - от -4 до +2. А в предстоящие выходные дни, 3-4 марта, температура ночью будет уже около 0, днем на юге страны воздух прогреется до +5 градусов.