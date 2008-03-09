Весна идет, весне дорогу!

Издавна в последний день масленичной недели провожали зиму.

В этот день, последний перед самым продолжительным и строгим в году постом, в народе принято "погулять на славу": наведаться в гости, поесть блинов, порадоваться вместе с родными и друзьями.



Заварные, сырные, медовые, творожные. Блины, их еще называют "солнышками", пожалуй, самые главные и самые желанные участники масленицы. Из-за простоты приготовления в том или ином виде они есть почти во всех кухнях народов мира. Издавна на Руси говорили: "если тесто бить, хорошим блинам быть". Нынче у каждого свои рецепты этого блюда.

Масленица приходит за 7 недель до Пасхи. Праздник этот испокон веков связан с уходом зимы и встречей весны. Воскресение - апогей празднования. В этот день в деревнях сжигают чучело Зимы, а вокруг костра водят хороводы. Перед тем как чучело сжечь, его проносят по всей деревне, и каждый привязывает к нему ленточку, символизирующую его грехи. Когда же чучело Масленицы догорает, начинают петь песни-веснянки, зазывая Весну.

В это воскресенье принято всех прощать, отсюда и Прощеное воскресенье. Считалось, что начинать поститься нужно с чистой душой и совестью. В этот день устраивают щедрый праздничный ужин - последний перед началом Великого поста.

Весну встречали сегодня и в столичных парках Горького, Челюскинцев и 50ти-летия Октября. Народные обряды с ряжеными и скоморохами, различные конкурсы и розыгрыши, выступления фольклорных коллективов. Самые популярные развлечения у минчан - блинная эстафета, хороводы вокруг костра и лазание по столбу за подарками. А в заключение - традиционный обряд сжигания чучела Зимы.