Весенняя традиция – БСЖ присоединился к республиканской акции «Яблоневый сад»

Представительницы Белорусского союза женщин во всех регионах заложили яблоневые сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саженцы высаживали на территориях социальных центров, приютов, школ и сельхозпредприятий.

В столичном регионе женский десант трудился у Минской овощной фабрики. Год назад активистки БСЖ высадили на этой территории саженцы яблонь и груш. Даже собрали первый урожай. Сегодня представительницы прекрасной половины высадили дополнительные плодовые деревья.

Евгения Калечиц, ведущая «РТР-Беларусь», председатель молодежного крыла Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Стоит отдать должное тому, что девушки приходят в нерабочее время, участвуют во всех акциях, в том числе и в таких акциях. Не только в благотворительных и патриотических, но и вклад в экологическую систему. Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Женщины активно участвуют в благоустройстве. Женщины наводят порядок в доме, порядок в стране. Это ведь то, что идет друг с другом рядом и неотъемлемо от женщин. Поэтому мы видим, что мы активно участвуем в субботнике. Активное участие было Белорусского союза женщин. Просто в субботы мы выходим для того, чтобы навести порядок. Помочь тем, кто в этом нуждается. Мы видим, там есть разные категории, которым нужно помочь и во дворе навести порядок, еще где-то, мы готовы подключиться абсолютно ко всему.