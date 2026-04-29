Весенняя традиция – БСЖ присоединился к республиканской акции «Яблоневый сад»

Представительницы Белорусского союза женщин во всех регионах заложили яблоневые сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саженцы высаживали на территориях социальных центров, приютов, школ и сельхозпредприятий.
Представительницы Белорусского союза женщин во всех регионах заложили яблоневые сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саженцы высаживали на территориях социальных центров, приютов, школ и сельхозпредприятий.
В столичном регионе женский десант трудился у Минской овощной фабрики. Год назад активистки БСЖ высадили на этой территории саженцы яблонь и груш. Даже собрали первый урожай. Сегодня представительницы прекрасной половины высадили дополнительные плодовые деревья.
Евгения Калечиц, ведущая «РТР-Беларусь», председатель молодежного крыла Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Стоит отдать должное тому, что девушки приходят в нерабочее время, участвуют во всех акциях, в том числе и в таких акциях. Не только в благотворительных и патриотических, но и вклад в экологическую систему.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Женщины активно участвуют в благоустройстве. Женщины наводят порядок в доме, порядок в стране. Это ведь то, что идет друг с другом рядом и неотъемлемо от женщин. Поэтому мы видим, что мы активно участвуем в субботнике. Активное участие было Белорусского союза женщин. Просто в субботы мы выходим для того, чтобы навести порядок. Помочь тем, кто в этом нуждается. Мы видим, там есть разные категории, которым нужно помочь и во дворе навести порядок, еще где-то, мы готовы подключиться абсолютно ко всему.
Активистки Витебской областной и городской организаций БСЖ сегодня трудились на территории социального пансионата. Около 60 человек восстанавливали сад, который был заложен еще в 1960-е годы. Общими усилиями высадили около полусотни саженцев плодовых деревьев. В планах – вернуться сюда, чтобы расширить территорию насаждений яблонь и груш.
Наталья Культенко, председатель Витебской городской организации Белорусского союза женщин:
Посадка дерева в жизни – это всегда особое событие. Потому что, наверное, как и дерево держится своими сильными корнями за землю, так и человек держится своими сильными корнями за землю. Поэтому это очень символично. Это очень важно, и особенно в Год белорусской женщины, вот эта акция, которая сегодня проводится по всей стране нашей общественной организацией, наверное, показывает наше отношение и к нашей земле, и к нашей стране, и к тому доброму делу, которое мы делаем в Белорусском союзе женщин.
Сегодня в рамках акции «Яблоневый сад» по всей Беларуси высажено около тысячи саженцев. А за последнюю неделю благодаря усилиям представительниц Белорусского союза женщин появилось свыше 5 тысяч деревьев. Урожаем поделятся с воспитанниками детских домов и постояльцами интернатов.