Весь католический мир отмечает Рождество Христово

Это один из важнейших христианских праздников. Праздничные богослужения сегодня идут во всех костёлах Беларуси.

В нашей стране католики — вторая по количеству верующих конфессия. Праздничные богослужения сегодня идут во всех костёлах Беларуси.

В Минске центром торжеств стал Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии. Накануне вечером там прошла праздничная служба.

Наряженные ели, ясли с младенцем Иисусом и песни, восхваляющие Христа, — эти древние атрибуты Рождества сегодня во всех храмах Беларуси. Участники торжеств делятся друг с другом оплатками — тонкими пластинками пресного хлеба. Это дань памяти древним христианским традициям.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси:

Хацелася бы пажадать, каб усе гэтыя святы сапраўды сталі святам любові Бога, яго запаведзяў, любові бліжняга. Каб у нашым сэрцы быў сапраўдны супакой, які зэяўляецца гарантыяй таго, што супакой будзе ў нашым грамадстве, у нашых сем’ях, будзе ва усім свеце. Там — радасці, шчасця і Божага благаслаўслення на свята Божага нараджэння, каб Езус вашаю ласкай нараджаўся ў вашых сэрцах і ў вашых душах і каб ён вёў вас усіх — веруючых і неверуючых.

Христиан Беларуси, празднующих сегодня Рождество Христово, поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, удачи во всех делах и отличного настроения.