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Верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери

04 ноября 2009 07:56
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Накануне в православных храмах Беларуси прошли всенощные бдения.Как отмечают священнослужители, Казанская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых в православии святынь. По преданию, чудотворный образ находился в рядах ополченцев, освободивших Москву от польских захватчиков 4 ноября 1612 года. Икона считается заступницей православных земель, а также спасительницей от душевных и физических мучений. По иконографической традиции, Богородица на ней изображена с младенцем на руках.
# общество

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