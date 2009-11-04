Верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери

Накануне в православных храмах Беларуси прошли всенощные бдения.Как отмечают священнослужители, Казанская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых в православии святынь. По преданию, чудотворный образ находился в рядах ополченцев, освободивших Москву от польских захватчиков 4 ноября 1612 года. Икона считается заступницей православных земель, а также спасительницей от душевных и физических мучений. По иконографической традиции, Богородица на ней изображена с младенцем на руках.