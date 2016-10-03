Вертолёты и рыцари: как в Слуцке отмечали 900-летний юбилей

Новости Беларуси. Слуцк громко отметил 900-летие. Концерты, конкурсы, выставки. Центр древнего города превратился на большую развлекательную площадку. Кроме этого, любой желающий мог посмотреть на знакомые кварталы с высоты птичьего полета:

жителям и гостям Случчины предложили обзорную экскурсию на вертолете или воздушном шаре.

Кстати, к юбилею Слуцк изменился значительно: в городе отремонтировали дороги, появились и новые объекты отдыха. «Страницы истории и современности», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.