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Вертолёты и рыцари: как в Слуцке отмечали 900-летний юбилей

03 октября 2016 15:22
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Новости Беларуси. Слуцк громко отметил 900-летие. Концерты, конкурсы, выставки. Центр древнего города превратился на большую развлекательную площадку. Кроме этого, любой желающий мог посмотреть на знакомые кварталы с высоты птичьего полета:

жителям и гостям Случчины предложили обзорную экскурсию на вертолете или воздушном шаре. 

Кстати, к юбилею Слуцк изменился значительно: в городе отремонтировали дороги, появились и новые объекты отдыха. «Страницы истории и современности», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Юбилеи

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