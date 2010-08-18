Вертолет МЧС, тушивший пожары в России, вернулся в Беларусь

Они вышли из вертолёта очень уставшими, но очень счастливыми. Семеро белорусских спасателей почти две недели подряд вместо родной земли видели то, как горят российские леса. Хотя видели — это конечно относительно. Работать-то приходилось практически вслепую.

Николай Губко, начальник аэромобильного отряда МЧС Республики Беларусь:

Верховые, низовые пожары, горели населенные пункты. Такая задымлённость — практически нулевая видимость.

Уже много повидавшие — наши спасатели и раньше помогали тушить пожары в Турции и Греции — сегодня они признались: работать в этом году в России было действительно сложно.

Минимум времени на еду и сон — в итоге: 31 вылет, 35 часов в воздухе и 146 сливов воды. Помощь нашего вертолёта МЧС администрация Тамбовской области уже назвала уникальной. Ведь когда к одной из деревень огонь уже подошёл вплотную, помощь и вправду пришла свыше. От белорусских МЧСовцев.

Дмитрий Черноусик, старший техник аэромобильного отряда МЧС Республики Беларусь:

Вот мы сначала прилетели в Москву, а там дышать вообще нечем. А когда деревни горят — сравниваешь с Хатынью. Каждую секунду всё меняется: подошёл огонь к деревне — надо спасать деревню, отбили — летим в другое место.

Александр Шамко, заместитель министра МЧС Республики Беларусь:

Ситуация в РФ складывалась действительно сложная и по масштабам, и по объёмам привлечённых сил, средств. Были задействованы ряд стран, и наземные, и воздушные подразделения. Наши спасатели, в том числе, и наземные, и экипаж МИ-8 с достоинством выполнили свою задачу.

На помощь российским пожарным белорусские спасатели отправились ещё 5 августа. Экипаж МИ-8 первым вернулся на родину. Не только с одеждой, которая, похоже, навсегда пропахнет дымом, но главное — с бесценным опытом.

Николай Губко, начальник аэромобильного отряда МЧС Республики Беларусь:

Соскучились очень сильно. Соскучились по свежему нашему воздуху. 12 дней один дым нюхали, сплошной дым, всё пропахло дымом

Они слишком соскучились по своим семьям, но времени на отдых совсем немного. Служба есть служба, ведь даже несмотря на то, что в некоторых областях в прошлые сутки лили дожди, по юго-востоку страны — всё ещё 5-ый класс пожарной опасности.

После двух недель огня, дыма и внештатных ситуаций герои нашего времени наконец-то увидят свои семьи. Один день отдыха и завтра — на боевое дежурство. На этот раз — в родной Беларуси.