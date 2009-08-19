Вернувшиеся с оздоровления за рубежом белорусские дети пройдут семидневный карантин

Об этом сообщила в Минске заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Валентина Качан.

Такие меры приняты во избежание распространения возможных случаев заражения гриппом A/H1N1 и коснутся в первую очередь коллективов детей, которые оздоравливаются по линии Министерства образования, и которые вернутся из Италии, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии, Бельгии и Австрии. Список этих стран уточняется. Начиная с 23 августа домой приедут более 13 тысяч детей.

– Карантин будет длиться 7 дней. В течение этого времени дети будут находиться под медицинским наблюдением, в случае необходимости они не пойдут в учебные заведения, родителям рекомендуют ограничить контакты детей со сверстниками, – заявила Валентина КАЧАН.

Среди новых мер по недопущению распространения вируса гриппа A/H1N1 в Беларуси, будут также обязательные медосмотры студентов при заселении их в общежития, особенно иностранных граждан.

Говоря о работе над созданием белорусской тест-системы для диагностики вируса, Валентина Качан отметила, что её разработка практически завершена.