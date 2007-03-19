Верховный суд выходит в виртуальность

Открыт официальный сайт Верховного суда Беларуси.

Его разделы содержат информацию о деятельности суда, истории его образования, структуре, обзоры судебной практики. Посетители сайта смогут ознакомиться и со статистикой, постановлениями Пленума Верховного суда. На сайте также размещен график приема граждан с жалобами, содержится справочная информация о работе всей системы общих судов. Раздел "Обратная связь" позволяет гражданам высказывать мнения, пожелания и комментарии по общим вопросам деятельности судов.

А в Гомеле в администрации Советского района города работает электронный инфостенд. Он состоит из трех отдельных электронных информационных терминалов, где собрана вся информация о законах, нормативных актах и юридических нововведениях. Одна из электронных систем содержит информацию о ЖКХ и благоустройстве района, вторая - о жилищной политике администрации. Отдельная инфосистема посвящена экономической деятельности. Основные пользователи стендов - жители района.