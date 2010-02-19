Верховный Суд: световозвращающие элементы в Беларуси можно называть фликерами

Напомним, российская компания рассчитывала зарегистрировать название «фликер» как товарный знак.

Предлогом послужило то, что именно российские рекламщики придумали оригинальное название световозвращателю ещё в 2004 году. И россияне попытались оформить коммерческие права на фантазийное по их мнению слово.

Валентин Рачковский, начальник отдела информации Национального центра интеллектуальной собственности:

— Учитывая то, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь регистрация в качестве товарных знаков, обозначение которых указывает на свойства и назначение запрещена, регистрация признана недействительной. Именно это решение поддержано сегодня Верховным судом.

Владимир Фроловский, коммерческий директор компании-производителя световозвращающих элементов (Россия):

— Конечно, неприятно быть проигравшей стороной в процессе. Мы имеем право подать протест на решение суда. Воспользуемся ли мы этим правом, будет решать руководство нашей компании.