Верховный суд республики намерен существенно усилить наказания в отношении нетрезвых водителей

Сегодня на пленуме суда высшей инстанции рассматривались конкретные предложения и рекомендации по повышению ответственности таких водителей.

Теперь, даже лицам привлеченным впервые, будут грозит максимальные наказания и штрафы. Вынуждает к этому неутешительная статистика. С начала года на дорогах республики было выявлено около 22 тысяч нетрезвых водителей. За последние пять лет общее количество осужденных за ДТП — 7 тысяч 380 человек.

"Таких водителей предлагается обязательно лишать права управления всеми транспортными средствами на максимальный срок, причем даже в том случае, если у правонарушителя нет водительского удостоверения - чтобы он не мог в ближайшее время учиться в автошколе и сдавать водительские экзамены, - говорит Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь. - Что касается лиц, повторно управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, к ним пленум предложит применять штрафы, адекватные стоимости автомобиля, причем сами авто арестовывать и реализовывать в счет погашения штрафа. Таким образом, пьяный водитель будет не только лишаться водительских прав, но и переводиться в категорию пешеходов. Если же произошло ДТП с участием таких водителей, то их следует наказывать максимальным сроком лишения свободы с обязательным возмещением всех видов ущерба."

Верховный Суд выступит также с инициативой внести изменения в уголовный кодекс. Усилить уголовную ответственность предполагается в отношении водителей, уже осужденных за повторное нарушение, но опять севших за руль нетрезвыми. Не исключено, что в перспективе в Беларуси может быть введено пожизненное лишение водительских прав. Такой зарубежный опыт уже изучается.

