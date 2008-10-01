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Верховный суд республики намерен существенно усилить наказания в отношении нетрезвых водителей

01 октября 2008 11:22
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Сегодня на пленуме суда высшей инстанции рассматривались конкретные предложения и рекомендации по повышению ответственности таких водителей.

Теперь,  даже лицам  привлеченным впервые, будут грозит максимальные  наказания и штрафы.  Вынуждает  к этому неутешительная  статистика. С начала  года   на дорогах республики  было  выявлено   около  22 тысяч  нетрезвых водителей.  За последние  пять  лет  общее  количество  осужденных за ДТП — 7 тысяч 380 человек.

"Таких водителей предлагается обязательно лишать права управления всеми транспортными средствами на максимальный срок, причем даже в том случае, если у правонарушителя нет водительского удостоверения - чтобы он не мог в ближайшее время учиться в автошколе и сдавать водительские экзамены, - говорит  Валентин Сукало, председатель Верховного  суда Республики  Беларусь. - Что касается лиц, повторно управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, к ним пленум предложит применять штрафы, адекватные стоимости автомобиля, причем сами авто арестовывать и реализовывать в счет погашения штрафа. Таким образом, пьяный водитель будет не только лишаться водительских прав, но и переводиться в категорию пешеходов. Если же произошло ДТП с участием таких водителей, то их следует наказывать максимальным сроком лишения свободы с обязательным возмещением всех видов ущерба."

Верховный Суд выступит  также  с инициативой внести изменения  в уголовный  кодекс. Усилить уголовную ответственность предполагается в отношении водителей, уже осужденных за повторное нарушение, но опять севших за руль нетрезвыми.  Не  исключено, что  в перспективе  в Беларуси может быть введено пожизненное лишение  водительских  прав. Такой  зарубежный  опыт  уже изучается.

# общество

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