Верховный Суд признал карателя Ганса Зиглинга виновным в геноциде белорусского народа

Верховный Суд Беларуси посмертно вынес обвинительный приговор эсэсовцу Гансу Зиглингу, признав его виновным в геноциде белорусского народа. Это первое в нашей стране уголовного дело, когда судят немецкого офицера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зиглинг не только организовывал, отдавал приказы и распределял роли в вооруженном преступном формировании, но и лично расправлялся с людьми. Каратель признан виновным по 13 эпизодам геноцида – он участвовал в массовых расправах над мирным населением на территории Минской, Гродненской и Брестской областей. На руках у эсэсовца кровь более 1 700 человек, в том числе 238 детей.

Калина Горошко, государственный обвинитель:

В ходе проведения карательных операций Зиглингом были уничтожены полностью или частично 11 населенных пунктов, три из них пополнили список сестер Хатыни, которые не восстановлены после войны. Источниками доказательств явились материалы архивных уголовных дел, также показания свидетелей, являющихся очевидцами рассматриваемых событий, показания потерпевших.

При жизни немецкий каратель так и не понес наказание. Суд Мюнхена 50 лет назад признал эсэсовца Зиглинга невиновным, вместе с этим офицер еще тогда давал показания о том, что участвовал в карательных операциях. Свой заслуженный приговор Ганс Зиглинг получил в Беларуси. К слову, это шестое в истории нашей суверенной республики дело о геноциде, которое рассмотрено Верховным Судом. И это работа будет продолжена.