Верховный суд оставил в силе приговор бывшего главаря преступной группировки – 17 лет лишения свободы

Суд не удовлетворил кассационную жалобу 37-летнего жителя Витебска. На счету банды, которую организовал один из лидеров скандально известной группировки Ринаса, десятки преступлений. Грабежи, вымогательства, кражи, похищения людей – всего по уголовному делу проходило 69 потерпевших и почти две сотни свидетелей.

Это дело стало продолжением одного из самых громких процессов на Витебщине за последние годы. 37-летний уроженец поселка Октябрьский некогда был вторым руководителем знаменитой банды Ринаса. Но в 2003, из-за разногласий между главарями, вышел из преступной группировки и создал собственную.

Уголовное дело по «банде Ринаса» завершено в прошлом году. Тогда на скамье подсудимых оказалось почти три десятка участников преступной группировки. В их числе – бывшие сотрудники милиции, спортсмены, и даже госслужащие. Все они получили сроки лишения свободы – от 2 до 14 лет.

Сейчас приговор оказался более суровым. Областной суд осудил витебчанина на 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В уголовном деле – более четырех десятков томов. В них все подробности деятельности преступной группировки, которая почти три года держала в страхе предпринимателей Витебска и Шумилинского района.

Игорь Лисовский, прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел прокуратуры Витебской области:

– Предприниматели, опасаясь конкретных действий со стороны указанных лиц, соглашались выплачивать определенные денежные суммы.

На счету бандитов – кражи, грабежи, вымогательство, мошенничество и даже похищение людей. Всего по уголовному делу проходило 69 потерпевших и 175 свидетелей. Витебчанин признан виновным по 45 эпизодам преступной деятельности.

Обвиняемый пытался обжаловать приговор в Верховном суде. Однако вердикт служителей Фемиды остался прежним – 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Теперь осужденный будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебск.