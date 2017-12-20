Верховный суд оставил без изменения приговор черным риелторам из Могилева

Новости Беларуси. В громком деле о «черных риэлторах» поставлена точка. Приговор, вынесенный в июле 2017 года в Могилеве, Верховный суд оставил без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Игоря Гершанкова и Семена Бережного летом приговорили к исключительной мере наказания, еще двоим фигурантам суд назначил 22 и 24 года лишения свободы.

К рассмотрению апелляции в Минске приступили на прошлой неделе. В процессе были вынуждены сделать перерыв в связи с состоянием здоровья одного из обвиняемых.