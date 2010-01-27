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Верхний город меняет профиль нижних этажей

27 января 2010 13:49
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Маникюр, педикюр, ремонт обуви — уже скоро исторический центр Минска превратится в центр торговли и услуг.

Так что, проходя по узким улочкам старинным, можно будет совершить внеплановый шоппинг, сменить прическу, обновить гардероб, выпить чашечку кофе... Одним словом, до изобилия предложений будет, в прямом смысле, рукой подать.

Больше всего реформы коснуться первых стройуровней улиц Революционной, Интернациональной, Комсомольской и части Троецкого предместья.

Минчанин:
Это просто необходимо, потому как при такой урбанизации центр Минска должен представлять собой своеобразный центр услуг и торговли. Однако не нужно забывать про здравый смысл.

ВЕРХНИЙ ГОРОД МЕНЯЕТ ПРОФИЛЬ НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ

ОЧЕРЕДНАЯ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Здесь началось возведение целого минигорода. На территории в семь гектаров разместятся шестиуровневый паркинг на две тысячи машиномест, собственная мини-ТЭЦ, продовольственный гипермаркет, супермаркет бытовой техники, и множество мелких магазинчиков. А на верхнем уровне четырехэтажного центра обоснуются ледовая площадка, цифровой трехзальный мультиплекс на 800 человек, боулинг с кафе, бильярдный и ночной клубы.

Для посетителей также откроются три ресторана быстрого питания. Побывать в чудо-городе минчане смогут уже в 2012 году.

ОЧЕРЕДНАЯ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ГОРРЕМОАВТОДОР ПРОДОЛЖАЕТ ВОЙНУ СО СНЕГОПАДОМ

На сражение со стихией сегодня отправились 380 единиц снегоуборочной техники. Она избавила город от 10 тысяч кубометров снега, скорее напоминающего грязь. Тротуары и пешеходные зоны обильно посыпают все той же солью, только уже не технической, а поваренной. Она не портит покрышки, не разъедает обувь и не загрязняет почву.

Коммунальные службы будут прочищать бордюры, тротуары, остановочные пункты и по мере необходимости посыпать их противогололедными средствами.

Между тем, в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, снегопад усилится.

ГОРРЕМОАВТОДОР ПРОДОЛЖАЕТ ВОЙНУ СО СНЕГОПАДОМ

ЗА МАКУЛАТУРУ СНОВА МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ

Забытое словосочетание «сбор мукулатуры», похоже, снова входит в повседневный обиход.

100 рублей за килограмм — деньги хоть и небольшие, но при больших запасах макулатуры — прибыль заметная. Так что срочно стряхните пыль с несвежей прессы, картонных упаковок, бумажных пакетов, упаковочной бумаги и — айда в пункты приема вторсырья за своей кругленькой суммой. В этом случае — деньги — мусор.

Сдать макулатуру можно на Партизанском проспекте, 28, проспекте Победителей, 83, на улицах Бурдейного,3, Асаналиева,13, Калиновского, 33, Богдановича, 53, а также на улицах Антоновская,30 и Есенина, 147.

ЗА МАКУЛАТУРУ СНОВА МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ

МИНСКИЕ ВОДОЕМЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

Морозы загостились в Минске, застыли на стабильном минусе и стали диктовать свои законы. Чтобы срезать привычный километровый маршрут, минчане срезают путь прямо по луду. Опасности — ноль: слой льда — до полуметра. Потому вместе с лыжниками, конькобежцами и случайными прохожими эти заснеженные тропы протаптывают даже малыши.

Но в то же не забывайте: риск — дело тонкое!

МИНСКИЕ ВОДОЕМЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

26 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ МИНСКА

В 1919 были созданы первые народные суды. Рассматривали уголовные дела, по которым наказание не превышало двух лет лишения свободы, и гражданские — по имущественным спорам на сумму до 3000 рублей.

В 1919 были созданы первые народные суды

69 лет назад пресса сообщила, что в городе в скором времени появится площадь имени Ленина с выходом через Университетский городок на Вокзальную площадь.

площадь имени Ленина с выходом через Университетский городок на Вокзальную площадь

площадь имени Ленина с выходом через Университетский городок на Вокзальную площадь

УЧАСТНИКИ ТРАДИЦИОННОГО ОПРОСА

УЧАСТНИКИ ТРАДИЦИОННОГО ОПРОСА

 

# общество

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