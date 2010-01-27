Верхний город меняет профиль нижних этажей

Маникюр, педикюр, ремонт обуви — уже скоро исторический центр Минска превратится в центр торговли и услуг.

Так что, проходя по узким улочкам старинным, можно будет совершить внеплановый шоппинг, сменить прическу, обновить гардероб, выпить чашечку кофе... Одним словом, до изобилия предложений будет, в прямом смысле, рукой подать.

Больше всего реформы коснуться первых стройуровней улиц Революционной, Интернациональной, Комсомольской и части Троецкого предместья.

Минчанин:

Это просто необходимо, потому как при такой урбанизации центр Минска должен представлять собой своеобразный центр услуг и торговли. Однако не нужно забывать про здравый смысл.

ОЧЕРЕДНАЯ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Здесь началось возведение целого минигорода. На территории в семь гектаров разместятся шестиуровневый паркинг на две тысячи машиномест, собственная мини-ТЭЦ, продовольственный гипермаркет, супермаркет бытовой техники, и множество мелких магазинчиков. А на верхнем уровне четырехэтажного центра обоснуются ледовая площадка, цифровой трехзальный мультиплекс на 800 человек, боулинг с кафе, бильярдный и ночной клубы.

Для посетителей также откроются три ресторана быстрого питания. Побывать в чудо-городе минчане смогут уже в 2012 году.

ГОРРЕМОАВТОДОР ПРОДОЛЖАЕТ ВОЙНУ СО СНЕГОПАДОМ

На сражение со стихией сегодня отправились 380 единиц снегоуборочной техники. Она избавила город от 10 тысяч кубометров снега, скорее напоминающего грязь. Тротуары и пешеходные зоны обильно посыпают все той же солью, только уже не технической, а поваренной. Она не портит покрышки, не разъедает обувь и не загрязняет почву.

Коммунальные службы будут прочищать бордюры, тротуары, остановочные пункты и по мере необходимости посыпать их противогололедными средствами.

Между тем, в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, снегопад усилится.

ЗА МАКУЛАТУРУ СНОВА МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ

Забытое словосочетание «сбор мукулатуры», похоже, снова входит в повседневный обиход.

100 рублей за килограмм — деньги хоть и небольшие, но при больших запасах макулатуры — прибыль заметная. Так что срочно стряхните пыль с несвежей прессы, картонных упаковок, бумажных пакетов, упаковочной бумаги и — айда в пункты приема вторсырья за своей кругленькой суммой. В этом случае — деньги — мусор.

Сдать макулатуру можно на Партизанском проспекте, 28, проспекте Победителей, 83, на улицах Бурдейного,3, Асаналиева,13, Калиновского, 33, Богдановича, 53, а также на улицах Антоновская,30 и Есенина, 147.

МИНСКИЕ ВОДОЕМЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

Морозы загостились в Минске, застыли на стабильном минусе и стали диктовать свои законы. Чтобы срезать привычный километровый маршрут, минчане срезают путь прямо по луду. Опасности — ноль: слой льда — до полуметра. Потому вместе с лыжниками, конькобежцами и случайными прохожими эти заснеженные тропы протаптывают даже малыши.

Но в то же не забывайте: риск — дело тонкое!

26 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ МИНСКА

В 1919 были созданы первые народные суды. Рассматривали уголовные дела, по которым наказание не превышало двух лет лишения свободы, и гражданские — по имущественным спорам на сумму до 3000 рублей.

69 лет назад пресса сообщила, что в городе в скором времени появится площадь имени Ленина с выходом через Университетский городок на Вокзальную площадь.

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