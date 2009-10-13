Веревку Есенина продадут с молотка

На торгах в интернете выставлен комплект вещей, связанных с последними днями Сергея Есенина.

В частности, продают веревку, на которой поэт повесился 28 декабря 1925 года в гостинице «Англетер» в Ленинграде, медальон с локоном волос Есенина, срезанным матерью поэта после его смерти, а также портрет Есенина в гробу, написанный художником Иосифом Левиным, сообщает Lenta.Ru.

Коллекцию продает Лариса Омарова из Тамбова. К ее мужу вещи попали от коллекционера Никифорова, которому, в свою очередь, веревку и другие предметы передал сам художник Левин, бывший другом поэта. Коллекция личных вещей, связанных с Есениным, хранилась в одном из тамбовских музеев, однако с наступлением кризиса он обанкротился и закрылся, и экспонаты было решено выставить на торги.

Срок подачи заявок на приобретение коллекции истекает вечером 14 октября. По данным Молоток.Ру, 13 октября к 11:00 по московскому времени за «есенинский» комплект предлагали 900 тысяч рублей (больше 30 тысяч долларов).