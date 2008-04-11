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"Вербный кiрмаш" открывается в Минске

11 апреля 2008 13:40
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Посетителей в преддверии православной пасхи ожидает богатый выбор духовной литературы, храмового убранства, икон, колоколов и предметов церковного обихода. Нынешняя духовно-просветительская ярмарка отличается расширением географии. Впервые из Греции прибыли чудодейственные иконы. Разнообразна продукция, сделанная руками прихожан. В дни выставки будут даны мастер-классы по звонарному и декоративно-прикладному искусству. Перед посетителями выступят церковные хоры, звонари, творческие коллективы воскресных школ.
# общество

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