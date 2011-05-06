Венок от Президента Беларуси возложен к Могиле неизвестного солдата в Москве

В церемонии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, союзные парламентарии, ветераны Великой Отечественной, белорусские дипломаты и проживающие в российской столице этнические белорусы.

Корзины с цветами были возложены также к памятным знакам «Минск — город-герой» и «Брестская крепость — герой», установленным на Аллее городов-героев в Александровском саду.

В настоящее время в Беларуси проживает более 35 тысяч ветеранов Великой Отечественной. Большинство — непосредственные участники войны. Льготы для всех сохранены в полном объеме. Правовой статус и меры соцзащиты определены тремя законами Республики. Ветераны бесплатно получают лекарства, технические средства реабилитации, первоочередное санаторно-курортное лечение или оздоровление. А также доплату к пенсии и льготы за коммунальные услуги. Оказываются различные виды социальной поддержки. Помощь на дому получают почти 4 тысячи ветеранов и около 600 членов семей погибших.