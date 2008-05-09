Венки и цветы легли сегодня к подножию всех памятников и мемориалов Беларуси

Торжественная церемония возложения прошла у вечного огня Мемориального комплекса Хатынь и у Кургана Славы.

Память жертв Хатыни и воинов-освободителей почтили представители руководства области и районов, общественные организации, школьники и молодежь. О судьбе Хатыни Светлана Борисовна рассказывает посетителям мемориала каждый день. Но 9 мая говорить о трагедии белорусской деревни ей тяжело особенно.

Деревню сожгли дотла в марте 1943 года. Жителей заперли в сарае, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. В огне погибло 146 человек, 75 из них - дети. После войны Хатынь так и не смогла подняться из пепла. Но сегодня здесь многолюдно. Школьники, студенты, иностранцы. Экскурсия за экскурсией. Венки и цветы - как дань погибшим в Хатыни. Почтить память погибших и отдать дань уважения тем, кто не дожил до этого дня в Хатынь приехали депутаты, представители руководства области и района.

Многолюдно сегодня было и у Кургана Славы. Но среди тех, кто пришел почтить память воинов-освободителей, ветеранов не много – не каждому под силу одолеть 241 ступень к монументу.

Праздник Победы парадным маршем прошел по стране. У каждой братской могилы даже в самых отдалённых деревнях, у каждого монумента сегодня - живые цветы. Как свидетельство безмерного уважения к бессмертному подвигу дедов и отцов. И еще - как гордое напоминание о том, что "мы - победили".

