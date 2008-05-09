Прямой эфир

Венки и цветы легли сегодня к подножию всех памятников и мемориалов Беларуси

09 мая 2008 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Торжественная церемония возложения прошла у вечного огня Мемориального комплекса Хатынь и у Кургана Славы.

Память жертв Хатыни и воинов-освободителей почтили представители руководства области и районов, общественные организации, школьники и молодежь.  О судьбе Хатыни Светлана  Борисовна рассказывает посетителям мемориала каждый день. Но 9  мая говорить о трагедии белорусской деревни ей тяжело  особенно.

Деревню  сожгли  дотла в  марте 1943 года. Жителей заперли  в сарае, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. В огне погибло 146  человек, 75 из них - дети. После войны Хатынь так и не смогла подняться из пепла. Но сегодня здесь многолюдно. Школьники, студенты, иностранцы. Экскурсия за экскурсией. Венки и цветы -  как дань погибшим в Хатыни. Почтить память погибших и отдать дань уважения тем, кто не дожил до этого дня  в Хатынь приехали  депутаты, представители руководства области и района.

Многолюдно сегодня было и у Кургана Славы. Но среди тех, кто пришел почтить память воинов-освободителей, ветеранов   не много – не каждому под силу одолеть 241 ступень к монументу. 

Праздник Победы парадным маршем прошел по стране. У каждой братской могилы даже в самых отдалённых деревнях, у каждого монумента сегодня - живые цветы. Как свидетельство безмерного уважения  к бессмертному подвигу  дедов и отцов.  И еще - как гордое напоминание о том, что "мы - победили".

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
09 мая 2008 14:14

Особые поминальные богослужения прошли сегодня в православных храмах Беларуси

09 мая 2008 14:12

В День победы с личной победой

09 мая 2008 11:15

Сегодня миллионы людей отмечают День Победы