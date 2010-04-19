Венесуэла отмечает 200-летие независимости

В Боливарианской республике пройдут праздничные мероприятия и грандиозный военный парад, в котором примет участие рота почётного караула вооружённых сил Беларуси.

Суверенным государством Венесуэла провозглашена 5 июля 1811 года. В связи с юбилейной датой посольство этой страны подготовило в Минске обширную программу: концерты, выступление венесуэльского балета, различные выставки и конкурсы. И сегодня в сквере имени Симона Боливара состоится церемония возложения венков к памятнику национальному герою.

С 200-летием независимости Венесуэлы от имени нашего народа и себя лично Президента Уго Чавеса поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко высказал слова искреннего восхищения успехами Венесуэлы в проведении реформ, направленных на построение процветающей страны.

Президент Беларуси отметил позитивную динамику в сотрудничестве двух стран во всех сферах. Курс — на дальнейшее развитие всестороннего политического и торгово-экономического взаимодействия. Оно в последние годы приобрело характер стратегического альянса.