Венеция устроила собственные похороны

Жители Венеции в субботу приняли участие в театрализованной похоронной процессии – они «хоронят» собственный город, стараясь таким образом привлечь внимание к сокращению численности местного населения.

В ходе церемонии кортеж из нескольких гондол, на одной из которых участники акции установили пустой гроб, обитый пурпурной тканью, проводил «покойного» в последний путь по каналам города. Конечным пунктом процессии стала городская мэрия.

Между тем, в ходе акции группа американских ученых из Вустерского политехнического института взяла у участников образцы ДНК, чтобы выяснить происхождение коренных жителей города и проследить распространение венецианцев по всей Италии, сообщает BBC.

С начала 1950-х годов население Венеции сократилось на две трети – и, по словам организаторов акции, венецианцы покидают родные края не из-за того, что город продолжает постепенно уходить под воду, а из-за наплыва туристов.

Ежедневно знаменитый город на воде посещают около 55 тысяч туристов. Из-за такого количества приезжих сильно выросла стоимость продуктов питания и жилья, что вынудило многих коренных венецианцев переехать в города с более доступными ценами.

По оценкам ученых, если население Венеции продолжит убывать такими же стремительными темпами, то последний коренной венецианец умрет к 2030 году.