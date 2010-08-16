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Велопробег за мир «Париж-Москва-2010» продолжается

16 августа 2010 07:55
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В спортсмены-любители из Австрии, Германии, России и Беларуси. Сегодня приверженцев здорового образа жизни ждут в Борисовском районе. Они побывают на месте переправы наполеоновской армии через Березину, посетят заповедник.Несмотря на жару, разный возраст и зачастую экстремальные условия, велосипедисты мужественно преодолевают расстояния. В этом году маршрут веломарафона проходит через Францию, Германию, Польшу, Беларусь и Россию. Завершится путешествие 27 августа в Москве.
# общество

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