Велопробег за мир «Париж-Москва-2010» продолжается

В спортсмены-любители из Австрии, Германии, России и Беларуси. Сегодня приверженцев здорового образа жизни ждут в Борисовском районе. Они побывают на месте переправы наполеоновской армии через Березину, посетят заповедник.Несмотря на жару, разный возраст и зачастую экстремальные условия, велосипедисты мужественно преодолевают расстояния. В этом году маршрут веломарафона проходит через Францию, Германию, Польшу, Беларусь и Россию. Завершится путешествие 27 августа в Москве.